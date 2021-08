2021 PARLIAMENTARY RESULTS

NAME CONSTITUENCY PARTY

1 MULAMBO HAIMBE LUSAKA CENTRAL UPND

2 SYLVIA MASEBO CHONGWE UPND

3 SHEAL MULYATA RUFUNSA UPND

4 KASAUTA MICHELO BWEENGWA UPND

5 EMELDAH MUNASHABANTU MAPATIZYA UPND

6 MUTOTWE KAFWAYA LUNTE PF

7 TAULO CHEWE LUBANSENSHI PF

8 ELVIS NKANDU KAPUTA UPND

9 BRIAN MUNDUBILE MPOROKOSO PF

10 GEORGE CHISANGA LUKASHYA PF

11 SIBONGILE MWAMBA KASAMA CENTRAL PF

12 ELIJAH MUCHIMA IKELENGE UPND

13 ROBERT LIHEFU MANYINGA UPND

14 ELIOT KAMOONDO MUFUMBWE UPND

15 BRIAN KAMBITA ZAMBEZI EAST UPND

16 KABASO KAMPAMPI MWAMNSABOMBWE PF

17 NICKSON CHILANGWA KAWAMBWA PF

18 CHITALU CHILUFYA MANSA PF

19 SIMON MWALE NCHELENGE PF

20 SAKA CHONDE MILENGE INDEPENDENT

21 JULIEN NYEMBA CHIFUNABULI PF

22 REUBEN PHIRI CHIPATA CENTRAL UPND

23 ELIAS DAKA MSANZALA PF

24 PETER PHIRI MALAMBO UPND

25 MISHECK NYAMBOSE CHASEFU INDEPENDENT

26 MENYANI ZULU NYIMBA INDEPENDENT

27 PHILIMON TWASA KASENENGWA PF

28 JONATHAN DAKA CHADIZA PF

29 ANTHONY MUMBA KANTANSHI PF

30 FRANK TAYALI NDOLA CENTRAL UPND

31 PAUL KABUSWE CHILILABOMBWE UPND

32 HEARTSON MABETA KANKOYO UPND

33 LLOYDLUBOZHA CHIFUBU UPND

34 KAMPAMBA MULENGA KALULUSHI PF

35 LUSALE SIMBAO LUANSHYA UPND

36 WESLEY KOLALA LUFUBU UPND

37 PRINCESS KASUNE KEEMBE UPND

38 REMEMBER MUTALE CHITAMBO PF

39 MAJORY NAKAPONDA ISOKA PF

40 STEPHEN KAMPYONGO SHIWANGANDU PF

41 LUKASIMUMBA NAKONDE PF

42 FRANCIS KAPYANGA MPIKA CENTRAL PF

43 ROBERT CHABINGA MAFINGA PF

44 YOTAM MTAYACHALO CHAMA NORTH PF

45 CHRISTOPHER KALILA LUKULU EAST UPND

46 CHIKOTE MAKOZO LUAMPA UPND

47 JOHN MWENE MANGANGO UPND

48 MOSES MOYO LUANGENI INDEPENDENT

49 ANDREW LUBUSHA CHIPANGALI PF

50 ACKLEO BANDA VUBWI PF

51 PETER PHIRI MKAIKA PF

52 MELESIANA PHIRI MILANZI PF

53 MASAUSO TEMBO SINDA PF

54 LUCKSON LUNGU KAPOCHE PF

55 EMMANUEL JAY BANDA PETAUKE CENTRAL INDEPENDENT

56 MUNIR ZULU LUMEZI INDEPENDENT

57 BRENDA NYIRENDA LUNDAZI PF

58 BY ELECTION YET TO BE HELD – KAUMBWE

59 LEVY MKANDAWIRE KABWATA UPND

60 MIKE MPOSHA MUNALI UPND

61 TASILA LUNGU CHAWAMA PF

62 CHRISTOPHER SHAKAFUSWA MANDEVU PF

63 MILES SAMPA MATERO PF

64 SIPO HLAZO CHILANGA UPND

65 MIRRIAM CHONYA KAFUE UPND

66 JAQUELINE SABAO CHIKANKATA UPND

67 GARRY NKOMBO MAZABUKA UPND

68 MWEMBA MALAMO MAGOYE UPND

69 CORNELIOUS MWEETWA CHOMA UPND

70 EDGAR SINGOMBE DUNDUMWENZI UPND

71 SIMUZINGAILI TYSON S GWEMBE UPND

72 HARRY KAMBONI KALOMO UPND

73 CLEMENT ANDELEKI KATOMBOLA UPND

74 RODNEY SIKUMBA LIVINGSTONE UPND

75 MUNSANJE

JOSEPH SIMUMPUKA

MBABALA UPND

76 JACK MWIMBU MONZE UPND

77 FRED CHAATILA MOOMBA UPND

78 HERBERT MAPANI NAMWALA UPND

79 LAMECK HAMWAATA PEMBA UPND

80 DARIUS MULUNDA SIVONGA UPND

81 GIFT SIALUBALO SINAZONGWE UPND

82 SYDNEY MUSHANGA BWACHA PF

83 CHUSHI KASANDA CHISAMBA UPND

84 TWAAMBO MUTINTA ITEZHI TEZHI UPND

85 CHRIZOSTER HALWINDI KABWE CENTRAL UPND

86 STANLEY KAKUBO KAPIRI MPO.SHI UPND

87 MWABASHIKE NKULUKUSA KATUBA UPND

88 CHRISTOPHER CHIBUYE MKUSHI NORTH PF

89 DAVIES CHISOPA MKUSHI SOUTH PF

90 CHESTER KASONDE MUCHINGA PF

91 CREDO NANJUWA MUMBWA UPND

92 JAMBA MACHILA MWEMBEZHI UPND

93 COLLINS NZOVU NANGOMA UPND

94 MAXWELL KABANDA SERENJE PF

95 WARREN MWAMBAZI BWANA MUKUBWA INDEPENDENT

96 ALLEN BANDA CHIMWEMWE PF

97 CHIPOKA MULENGA CHINGOLA UPND

98 BOWMAN LUSAMBO KABUSHI PF

99 JEFFREY MULEMWA KAFULAFUTA INDEPENDENT

100 CHRISTOPHER KANGOMBE KAMFINSA PF

101 JOSEPH MALANJI KWACHA PF

102 KENNY SIACHISUMO LUFWANYAMA UPND

103 MICHEAL KATAMBO MASAITI PF

104 GREGORY NGOWANI MPONGWE UPND

105 GOLDEN MWILA MUFULIRA PF

106 DERRICK CHILUNDIKA NCHANGA UPND

107 NOT SURE THE NAME ROAN INDEPENDENT

108 PAVYUMA KALOBO WUSAKILE PF

109 LEEVAN CHIBOMBWE BAHATI PF

110 ANTHONY KASANDWE BANGWEULU PF

111 CLIFF MPUNDU CHEMBE PF

112 PRUDENCE CHRISTINE CHIPOTA CHIENGI PF

113 PAUL CHALA CHIPILI PF

115 KATOTOBWE CHANDA LUAPULA PF

116 JEAN CHISENGA MAMBILIMA PF

117 DAVID MABUMBA MWENSE PF

118 MASHEKE CHANDA MILENGE PF

119 RONALD CHITOTELA PAMBASHE PF

120 DOUGLAS SYAKALIMA CHIRUNDU UPND

121 EMMANUEL TEMBO FEIRA PF

122 KALALWE MUKOSA CHINSALI PF

123 SUNDAY CHANDA KANCHIBIYA PF

124 MAUREEN MABONGA MFUWE PF

125 DAVISON MUNGANDU CHAMA SOUTH PF

126 MUBITA ANAKOKA LUENA UPND

127 ELIAS MUSONDA CHIMBAMILONGA PF

128 EMMANUEL MUSONDA LUPOSOSHI PF

129 ROBERT KALIMI MALOLE PF

130 NJAVWA SIMUTOWE MBALA UPND

131 LEONARD MBAO MPULUNGU UPND

132 HENRY SIKAZWE SENGA HILLS UPND

133 VICTOR LUMAYI CHAVUMA UPND

134 AMBROSE LUFUMA KABOMPO UPND

134 BRENDA TAMBATAMBA KASEMPA UPND

136 BINWELL MPUNDU NKANA INDEPENDENT

137 NEWTON SAMAKAYI MWINILUNGA UPND

138 STAFFORD MULUSA SOLWEZI CENTRAL UPND

139 ALEX KATAKWE SOLWEZI EAST UPND

140 NICHOLAS MUKUMBI SOLWEZI WEST UPND

141 VUMANGO MUSOMALI ZAMBEZI WEST UPND

142 MORGAN SITWALA KAOMA CENTRAL UPND

143 SITUMBEKO MUSOKOTWANE LIUWA UPND

144 MISHECK MUTELO MTETE UPND

145 AMUTIKE OLIVER MONGU CENTRAL UPND

146 SAMUKOMA MABENGA MULOBEZI UPND

147 SIBESO SEFULO MWANDI UPND

148 KOONWA SIMUNJI NALIKWANDA UPND

149 IMANGA WAMUNYIMA NALOLO PNUP

150 KAPELWA MBANGWETA NKEHEMA UPND

151 WALUSA MULALIKI SENANGA UPND

152 ROMEO KANGOMBE SESHEKE UPND

153 MUBIKA MUBIKA SHANGOMBO UPND

154 MAYUNGO SIMUSHI SIKONGO UPND

155 KALIYE MANDANDI SIOMA UPND

156 CHINGA MIYUTU KALABO CENTRAL UPND