Friday 18th September 2020
_PRESS STATEMENT BY PATRIOTIC FRONT SECRETARY GENERAL HON.DAVIES MWILA FOLLOWING THE ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF THE 17TH SEPTEMBER 2020 PARLIAMENTARY AND LOCAL GOVERNMENT BY ELECTIONS_
_*RE: AS PF MAINTAINS AND FORTIFIES ITS STRONGHOLDS, ITS DEVELOPMENT AGENDA LED BY HIS EXCELLENCY PRESIDENT EDGAR CHAGWA LUNGU LEAVING NO ONE BEHIND, CONTINUES TO WIN HEARTS ACROSS THE COUNTRY AS THE PEOPLE CONTINUE TO CHANGE FORMER UPND STRANGLEHOLDS INTO PF BASTIONS.*_
ACKNOWLEGEMENTS AND SALUTATIONS
Members of the PF Central Committee Present
The Leadership of PF Structures,
Members of the Party
Members of the Press,
Ladies and gentlemen,
*1. INTRODUCTION*
AS WE BEGIN I WISH TO PAY PARAMOUNT TRIBUTE TO THE ALMIGHTY GOD FOR OUR OVERWHELMING ELECTION VICTORIES.
I FURTHER WISH TO ACKNOWLEDGE THE INSPIRING LEADERSHIP OF OUR COUNTRY’S PRINCIPAL INSTRUMENT OF PEACE AND DEVELOPMENT – HIS EXCELLENCY PRESIDENT EDGAR CHAGWA LUNGU WHO WE ARE PRIVILEDGED TO HAVE AS OUR PARTY PRESIDENT AND HEAD OF STATE.
SPECIAL TRIBUTE ALSO GOES OUT TO THE CAMPAIGN MANAGERS AND CAMPAIGN TEAMS AS WELL AS PF FUNCTIONARIES NATIONWIDE; AND THE VOTERS IN THE RESPECTIVE JURISDICTIONS WHERE ELECTIONS TOOK PLACE YESTERDAY.
*2. MOMENT OF SILENCE*
BUT BEFORE WE PROCEED ANY FURTHER, LET US ALL BE UPSTANDING TO OBSERVE A MINUTE OF SILENCE IN HONOUR OF THE LATE HONOURABLE RODGERS MWEWA AND THE LATE HON MWENYA MUNKONGE WHO WERE MEMBERS OF PARLIAMENT FOR MWANSABOMBE AND LUKASHYA CONTITUENCIES RESPECTIVELY.
DURING THE MOMENT OF SILENCE, LET US ALSO HONOUR THE MEMORY OF LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS WHOSE PREMATURE DEMISE LED TO SOME OF YESTERDAY’S WARD BY ELECTIONS!
MAY THE SOULS OF OUR COMRADES REST IN ETERNAL PEACE
COMRADES, LADIES AND GENTLEMEN,
AS WE REMEMBER OUR DEPARTED COLLEAGUES HON MWEWA AND HON MUNKONGE, WE ARE DEEPLY HUMBLED AND GRATIFIED THAT THE PEOPLE OF MWANSABOMBWE AND LUKASHYA HAVE HONOURED THE RESPECTIVE LEGACIES OF OUR BROTHERS BY BEING LOYAL TO PATRIOTIC FRONT.
*3. THE PEOPLE HAVE SPOKEN FOR PF BECAUSE PF SPEAKS FOR THE PEOPLE*
THE PEOPLE HAVE SPOKEN IN MWANSABOMBWE CONSTITUENCY OF LUAPULA PROVINCE; AND BECAUSE OF THE PEOPLE, LUAPULA REMAINS A PF FORTRESS. MWEBENA MWANSABOMBWE, ABENA LUAPULA *–TWATOTELA E’PASHILI PAKULEKA NA MU 2021!*
THE PEOPLE OF NORTHERN PROVINCE HAVE ALSO SPOKEN. LUKASHYA CONSTITUENCY HAS EMPHASISED THAT NORTHERN PROVINCE REMAINS LOYAL TO THE PARTY THAT IS LOYAL TO ITS PEOPLE. *TWATOTELA MUKWAI, MUTWALILE NGA IFI, NOKULUNDAPO MU 2021!*
MEANWHILE, AS THE VOICES FOR PF IN NORTH-WESTERN PROVINCE BECOME LOUDER BY THE DAY, THE FEEBLE MURMURING OF THE OPPOSITION IN THE PROVINCE HAS BEEN DROWNED BY PF DEVELOPMENT EFFORTS.
THE MAJORITY OF NORTHWESTERN PROVINCE HAS EMBRACED THE DEVELOPMENT AGENDA OF HIS EXCELLENCY PRESIDENT EDGAR CHAGWA LUNGU AND THE PF GOVERNMENT. THAT EXPLAINS THE PEOPLES JOYFUL VOICES OF VICTORY FROM KALENGWA WARD IN MUFUMBWE DISTRICT, LUNYIWE WARD IN KABOMPO DISTRICT AND MWININYILAMBA WARD IN IKELENGE DISTRICT. MOST OF NORTHWESTERN PROVINCE IS NOW GREEN.
EVEN IN THE OTHER WARDS THE MARGINS HAVE SHRUNK DRASTICALLY IN OUR FAVOUR. WE HAVE GAINED MORE AND MORE AND UPND HAS LOST MORE AND MORE. TWASANTA MWANE! THANK YOU NORTHWESTERN PROVINCE WE KNOWYOU WILL DELIVER THE REMAINING POCKETS IN 2021!
*BA KOPALA TWATOTELA!* ANY SMALL TRACES OF THE RETROGRESSIVE TRIBALISTIC OPPOSITION CONTINUE TO BE WIPED OUT BY THE POWER OF THE PEOPLE AND THEIR LOVE FOR THE HUMILITY AND HARD WORK OF HIS EXCELLENCY PRESIDENT EDGAR CHAGWA LUNGU.
LIKE THE REST OF COPPERBELT PROVINCE, KASONGA WARD IN MPONGWE DISTRICT, CHIBANGA AND MUSHINGASHI WARDS IN LUFWANYAMA DISTRICT HAVE SPOKEN. THEY HAVE REJECTED A TRICKSTER AND HIS POLITRICKS. THEY HAVE EMBRACED THE LOVE PEACE AND UNITY OF PF. *UBUYANTANSHI KONSE KONSE!*
COPPERBELT IS GREEN THROUGH AND THROUGH. THE PEOPLE HAVE REJECTED RED BLOODSHED.
*ZIKOMO KWAMBIRI* LUSAKA PROVINCE. YOU HAVE ALSO SPOKEN FOR PF. THROUGH THE POWER OF THE PEOPLE WE HAVE TOGETHER RECLAIMED MANDOMBE WARD IN LUANGWA DISTRICT.
COUNTRY MEN AND WOMEN,
*4. LAW OF DIMINISHING RETURNS:* UPND IS SHRINKING AND LIFE PRESIDENT HICHILEMA HAS LONG LOST MEANINGFULNESS TO ZAMBIAS DEMOCRATIC SPACE- HE MUST DO THE HONOURABLE THING AND STAND DOWN
ACCORDING TO THE LAW OF DIMINISHING RETURNS, IF ONE INPUT IN THE PRODUCTION OF A COMMODITY IS INCREASED WHILE ALL OTHER INPUTS ARE HELD FIXED, A POINT WILL EVENTUALLY BE REACHED AT WHICH ADDITIONS OF THE INPUT YIELD PROGRESSIVELY SMALLER, OR DIMINISHING, INCREASES IN OUTPUT.
SINCE 2006 WHEN HE CONTROVERSIALLY USURPED LEADERSHIP THROUGH A TRIBALLY INSPIRED CAMPAIGN, UPND HAVE MADE AN INPUT OF HICHILEMA INTO 5 CONSECUTIVE PRESIDENTIAL ELECTIONS AND HE HAS YIELDED ZERO RETURNS OVER A 15 YEAR PERIOD.
IN THE LONG-DRAWN-OUT 15 YEARS OF HIS LEADERSHIP, UPND HAS NEVER GONE TO A CONVENTION TO CHOOSE LEADERSHIP AT ANY LEVEL OF THE PARTY- LET ALONE THE PRESIDENCY.
IN THE MEANTIME, HE SURREPTITIOUSLY AMENDED ARTICLE 70 OF THE UPND CONSTITUTION TO THE EFFECT THAT THE PARTY WILL ONLY START COUNTING HIS TENURE AS UPND PRESIDENT IN THE VERY HIGHLY UNLIKELY EVENT HE BECOMES STATE PRESIDENT.
HICHILEMA’S SELFSEEKING AMEMNDMENT TO HIS PARTY’S CONSTITUTION IS AN ACT OF SUPREME *HYPOCRACY* AND ABOVE ALL AN INSULT TO ZAMBIAN DEMOCRACY AND GOOD GOVERNANCE. MAYBE IT SHOULD NOT SURPRISE ANYBODY- THE MAN IS FULL OF INSULTS!
WHAT IS SUPPOSED TO BE ZAMBIA’S MAIN OPPOSITION HAS BEEN SHACKLED BY THE GREED OF A SERIALLY REJECTED TRIBAL TYRANT WHO HAS MANIPULATED HIS PARTY CONSTITUTION TO GIVE HIMSELF AN UNLIMITED TENURE.
IN THE MENTIME, UPND IS SUFFERING DIMINISHING RETURNS AS THEY LOSE MOST OF THEIR STRONGHOLDS WHILE THEIR DICTATOR IS BUSY MASSAGING HIS EGO AND SCOOPING ALL SOCIAL MEDIA SEATS, ALL PROPAGANDA SEATS AND ALL INSULTING SEATS. SHAME!
UPND IS IN A HUGE LEADERSHIP CRISIS. THEY WILL CONTINUE DIMINISHING WITH THEIR EXPIRED GONGA PRODUCT.
*5. ZAMBIANS ARE FATIGUED WITH HH UPND MEMBERS ARE FATIGUED WITH HH.*
ZAMBIANS ARE FATIGUED WITH HH UPND MEMBERS ARE FATIGUED WITH HH.
DON’T BLAME STEPHEN KATUKA, HE’S INNOCENT… *UBWAFYA NI HH!*
IN THE INTERSET OF MEANINGFUL DEMOCRACY IN ZAMBIA, THE *“MAIN OPPOSITION”* URGENTLY NEEDS TO REPLACE THEIR SOUR *“GONG’A”* PRODUCT WITH A REAL CONTENDER CARRYING INTEGRITY. NOT A PRETENDER.
HH MUST IMMEDIATELY RESIGN IN THE INTEREST OF DEMOCRACY AND DECENCY.
LET UPND FIND A DIFFERENT PERSON IF THEY’RE SERIOUS ABOUT BEING WORTHY COMPETITORS *PANTU TUKAMUFIKINA MU 2021 THAN EVER BEFORE!*
*6. HICHILEMA’S INTEGRITY IS ALSO IN RUINS.*
HOW CAN THE OPPOSITION BE EFFECTIVE WHEN ITS LEADER IS SUFFERING FROM A CRITICAL- IF NOT TERMINAL CRISIS OF INTEGRITY?
HICHILEMA STILL OWES ZAMBIANS AN EXPLANATION ON HOW HE BECAME A DIRECTOR IN SUN HOTELS. HOW DID HE END UP BECOMING A DIRECTOR IN A COMPANY THAT WAS BIDDING TO BUY A STATE ASSET AND HE WAS THE ONE APPOINTED TO DO THE VALUATION BY GOVERNMENT? HE MUST EXPLAIN THE PRIVITISATION OF INTERCONTINENTAL HOTEL LIVINGSTONE AND RAINBOW LODGE AND HOW HE BECAME A DIRECTOR IN SUN HOTELS.
HE MUST ALSO PROPERLY EXPLAIN THE RAMCOZ PRIVITISATION.
IS HE THE HAKAINDE SAMMY HICHILEMA THAT ALLEGEDLY STASHED AWAY MILLIONS OF DOLLARS IN TAX HAVENS AS WAS REPORTED BY THE INTERNATIONAL CONSORTIUM OF INVESTIGATIVE JOURNALISTS (ICIJ) IN THE PANAMA PAPERS? HE MUST CLARIFY.
*7. CONCLUSION*
AS I CONCLUDE, I ONCE AGAIN WISH TO THANK THE ZAMBIAN PEOPLE FOR THEIR CONTINUED CONFIDENCE IN THE PATRIOTIC FRONT GOVERNMENT LED BY HIS EXCELLENCY PRESIDENT EDGAR CHAGWA LUNGU.
THE RETENTION OF THE PEOPLE’S CONFIDENCE IN PF IS THE RESULT OF PRESIDENT LUNGU’S ALL-EMBRACING LEADERSHIP OF LEAVING NO ONE BEHIND IN THE PF DRIVEN NATIONAL DEVELOPMENT AGENDA.
VIVA HIS EXCELLENCY DR EDGAR CHAGWA LUNGU
VIVA PATRIOTIC FRONT
ALUTA CONTINUA!
GOD BLESS ZAMBIA.
I THANK YOU.
HON. DAVIES MWILA
PATRIOTIC FRONT SECRETARY GENERAL
ENDS…//…
Iwe ka mwilwa, Don’t cheat yourselves with these results and please answer these allegations
1. The people of Zambia would like to know how Mr Lungu increased his wealth from about K2million in 2014 (according 2015 Presidential Elections declarations), to about K22million in 2016. His salary and allowances do not align with such a leap in his fortunes.
2. The selling of KCM after the 2001 elections;
3. Privatisation of Zamtel as well as the Compensation given to “Libya” later;
4. The procurement of 42 reconditioned Fire Trucks for $42m;
5. The Purchase of a Gulfstream G650 Presidential Jet;
6. The cancellation of a supply of a Sukhoi Superjet despite Government making a down payment;
7. Procurement of ambulances at the cost of $288,000 per unit;
8. The $17m contract awarded to honeybee Pharmacy to supply expired drugs;
9. The $1.2 billion Lusaka/Ndola dual carriage way;
10. The Mukula cartel allegations;
11. The successive FIC report findings;
12. The allegations of terrorist financing in East Africa;
13. The COVID-19 funds and materials donated or allocated to the Ministry of health and Disaster Management and Mitigation Unit; and,
14. The cartel supplying very expensive fuel to Zambia even when the global price is reasonably low and how those businessmen are bankrolling PF campaigns and State House.
[email protected] Katana I agree with you. This time lets get some answers to the above questions. We the people ste letting down HH by allowing the Psyriotic Front to bully a ccuse and humiliate him with false allegations when the above mentioned are staring us in the face. Also ba Mwila I would not be proud to win elections through bribery and intimidation. Next year you will be speechless. Do not call HH a gonga nothing fake about him. His wealth is transparent how about yours?