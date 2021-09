PRESIDENT HAKAINDE HICHILEMA TERMINATES CONTRACTS OF SENIOR GOVERNMENT OFFICIALS

Lusaka- 17th September 2021

President Hakainde Hichilema has terminated the services of the following senior government officials;

SERVICE COMMISSIONERS

1. Mr. Amos Musonda- Chairman, Local Government Service Commission

2. Mr. Dickson Kayula Chasaya, Chairman, Civil Service

3. Mr. Hilary Chipango- Vice Chairperson, Civil Service Commission

DEPUTY PERMANENT SECRETARY

1. Mr. Japhet Lombe, Deputy Permanent Secretary

DIPLOMATS

1. Amb. Anthony Mukwita- Berlin, Germany

2. Amb. Emmanuel Mwamba- Addis Ababa, Ethiopia

3. Amb. Martha Lungu Mwitumwa-Geneva, Switzerland

4. Amb. Prof. Nkandu Munalula- Brussels, Belgium

5. Amb. Gen Paul Mihova, London United Kingdom

6.Amb. Winnie Chibesakunda, Beijing, China

7. Amb. Judith Kapijimpanga- Delhi, India

8. Amb. Benson Chali- High Commissiomer, DaresSalaam, Tanzania

9. Amb. Emmanuel Chenda- Harare, Zimbabwe

10 Amb. Daniel Chisenga- Consul General, Guangzhou, China

11. Amb. Alfred Kansembe- Brasilia, Brazil

12. Amb. Ibrahim Mumba- Riyadh, Saudi Arabia

13. Mr. Goodwill Lungu- Deputy High Commissioner, Botswana.

PERMANENT SECRETARIES

1. Chanda Kabwe-DMMU

2. Juliana Shoko- Parliamentary Business

3. Boniface Chimbwali- PSMD

4. Amos Malupenga-PS Information and Media

5. Eng. Mathew Ngulube- Local Government

6. Chanda Kaziya- Labour and Social Security

7. Lennox Kalonde- Works & Supply

8. Barnaby Mulenga- Mines & Minetals

9. Songowayo Zyambo- Agriculture

10. Eng. Misheck Lungu- Transport and Communications

11. Sandstone Silomba

12. Masiye Banda- Home Affairs

13. Emmanuel Ngulube-Ministry of Health

14. Danny Bukali- Western Province.

15. Bright Nundwe- Copperbelt Province

16. Joyce Bwacha Nsamba- Southern Province.

17. Eng Charles Mushota- Luapula.

18. Willis Manjimela- Northwestern Province.

19. Bernard Chomba- Central Province

20. Royd Mwape Chakaba- Northern Province