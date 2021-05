Full List of candidates adopted on the PF ticket for North Western is as follows:

1. Solwezi Central- Kungo Jackson

2. Solwezi West – Jitanda

3. Mushindamo – Taima Richard

4. Kasempa – Musonda Omondi Peter

5. Mufumbwe – Mbalau

6. Chavuma – Kapalu Enoch

7. Mwinilunga – Matoka

8. Ikelenge – Fisher

9. Kabompo – Sangonga

10. Zambezi West – Kakoma Charles

11. Zambezi East – Mwendelema