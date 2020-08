Below is the full list of the New Provincial Office Bearers for North Western Province;

1.Chairperson – Col. Grandson.W. Katambi RTD

2 .Vice Chair – Admin – Mr Songezha

Vice Chair ~ Politics – Hon Stafford Mulusa MP Secretary ~ Mr Rodwell Kalubankwa .

5 Vice Secretary ~ Admin – Mr Alick Gwanu. Vice Secretary ~ Politics – Mr Plesley Makayi. Treasurer ~ Mr Patrick Muvumbu Vice Treasurer ~ Accounts – Mr Charles Nawezhi Vice Treasurer ~ Resource Mob – Hon Elliot Kamondo MP. Information and Publicity ~ Mr Emmanuel Samapimbi Vice IPS Propaganda ~ Mr Laston Kawanda Vice IPS ~ Media – Gibson Kanshamba Chairlady – Mrs Apuleni Vice Chairlady – Admin ~ Ms Manyingu Samwata Vice Chairlady – Politics Mrs Jessy Lukamata Vice Chairlady – Mobilization ~ Ms Naomi Tetamashimba. Provincial Youth Chairperson – Bruce Kanema Vice Youth Chair – Admin ~ Brian Zuze Vice Youth Chair – Politics ~ Robinson Namainga Vice Youth Chair – Genda ~ Mrs Pupe Provincial Senior Trustee – Mr Tobias Nyirenda.

