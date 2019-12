1) 23.01.72 Warriors v Majantja National Stadium Africa Club Champions 2-2 Chitalu (2)*** Did not count

2) 06.02.72 Warriors v Majantja Dag Hammarskjoeld Stadium Africa Club Champions 9-0 Chitalu (7), S. Mvula, B. Simutowe ***Did not count

3) 27.02.72 Warriors v Kitwe United Dag Hammarskjoeld Stadium Charity Shield 1-0 Chitalu 1

4) 05.03.72 Warriors v Zambia Police Railway Stadium League 5-2 Chitalu (2), S. Kaposa (2), B. Simutowe 2

5) 11.03.72 Warriors v Zambia Army Independence Stadium League 1-1 S. Kaposa –

6) 12.03.72 Warriors v Maseru United Railway Stadium Friendly 7-1 Chitalu (3), Sim, S. Kaposa (3) 3

7) 19.03.72 Warriors v St. Michaels Independence Stadium Africa Club Champions 2-1 Chitalu, F. Ngulube 1

8) 25.03.72 Warriors v Rokhana United Railway Stadium League 2-6 S. Mvula, Simutowe –

9) 26.03.72 Warriors v Mufulira Blackpool Kamuchanga Stadium League 2-3 S. Mvula, Ngulube –

10) 31.03.72 Warriors v Norco Rangers Railway Stadium Chibuku Cup 1st round 14-2 G. Zulu (4), Chitalu (3), O. Musonda (3), Kaposa (3), Simutowe 3

11) 02.04.72 Warriors v Lusaka Tigers Railway Stadium League 4-0 Chitalu, Simutowe, G. Zulu, Kaposa 1

12) 09.04.72 Warriors v St. Michaels Antananarivo Africa Club Champions 3-0 Chitalu, O. Musonda (2) 1

13) 15.04.72 Warriors v Rothmans Queensmead Stadium Challenge Cup 10-0 Chitalu (3), O. Musonda (3), Simutowe (2), E. Musonda, G. Zulu 3

14) 16.04.72 Warriors v Nchanga Rangers Railway Stadium League 2-1 Chitalu (2) 2

15) 22.04.72 Warriors v Zambia Air Force Railway Stadium Castle Cup 12-2 Kaposa (5) Chitalu (3) O. Musonda (2), Simutowe (2) 3

16) 23.04.72 Warriors v City of Lusaka Woodlands Stadium League 3-0 Chitalu, Simutowe, M. Mibengwe 1

17) 30.04.72 Zambia v Lesotho National Stadium World Cup Qualifier 0-0 – –

18) 07.05.72 Zambia v Sheffield United Independence Stadium Friendly 1-1 Chitalu 1

19) 10.05.72 Zambia v Sheffield United Scrivener Stadium Friendly 1-3 Mhango –

20) 14.05.72 Zambia v Sheffield United Dag Hammarskjoeld Stadium Friendly 1-4 Kapengwe –

21) 21.05.72 Warriors v Butondo W. Tigers Harry Hart Stadium League 3-2 Chitalu (2), S. Mvula 2

22) 22.05.72 Warriors v Ndola United Railway Stadium League 3-1 Chitalu (2), S. Mvula 2

23) 28.05.72 Warriors v Kalulushi M. Stars Railway Stadium League 12-3 Chitalu (6), Kaposa (4), E. Musonda, Simutowe 6

24) 04.06.72 Zambia v Lesotho Dag Hammarskjoeld Stadium World Cup Qualifier 6-1 Chitalu (2), F. Mwila (3), J. Mapulanga 2

25) 10.06.72 Warriors v Kalulushi M. Stars Railway Stadium Challenge Cup 7-3 Chitalu (2), S. Mvula, S. Malama, S. Kaposa (2), B. Simutowe 2

26) 11.06.72 Warriors v Rhokana United Railway Stadium Castle Cup 5-3 Chitalu (2), Kaposa, O. Musonda, Simutowe 2

27) 17.06.72 Warriors v Butondo W. Tigers Railway Stadium Chibuku Cup 6-1 Chitalu (3), Oliver Musonda, Gibby Zulu, Fred Ngulube 3

28) 18.06.72 Warriors v Zambia Police Woodlands Stadium League 7-1 Chitalu (4), O. Musonda, Kaposa 4

29) 25.06.72 Warriors v Mufulira Wanderers Shinde Stadium Castle Cup 1/4 3-2 Chitalu (2), O. Musonda 2

30) 28.06.72 Warriors v Zambia Army Railway Stadium League 3-4 O. Musonda (2), S. Mvula –

31) 02.07.72 Warriors v Rokhana United Scrivener Stadium League 1-4 Chitalu 1

32) 04.07.72 Warriors v Union Espanola Scrivener Stadium Friendly 1-1 Chitalu –

33) 07.07.72 Zambia v Union Espanola Scrivener Stadium Friendly 1-1 Chitalu 1

34) 09.07.72 Zambia v Union Espanola Dag Hammarskjoeld Stadium Friendly 0-1 – –

35) 17.07.72 Warriors v Lusaka Tigers Matero Stadium League 6-1 Chitalu (3), Kaposa, G. Zulu, Stephenson 3

36) 22.07.72 Warriors v Butondo W. Tigers Railway Stadium Challenge Cup 1/4 10-0 Chitalu (2), S. Kaposa (6), G. Mpula (2) 2

37) 23.07.72 Warriors v Butondo W. Tigers Railway Stadium League 5-0 Chitalu (4), Kaposa 4

38) 30.07.72 Warriors v Nchanga Rangers Gabbitas Stadium League 1-1 Chitalu 1

39) 05.08.72 Warriors v Buseko FC Railway Stadium Chibuku Cup 1/4 10-2 Chitalu (5), Simutowe (3), Kaposa (2) 5

40) 06.08.72 Warriors v Zambia Eagles Woodlands Stadium Challenge Cup 1/2 3-0 Chitalu, J. Chomba, Kaposa 1

41) 12.08.72 Warriors v Mufulira Wanderers Shinde Stadium League 5-1 Chitalu (4), Kaposa 4

42) 14.08.72 All Stars v The Rest Buchi Stadium Exhibition 4-3 Chitalu (2), F. Mwila, E. Kapengwe

43) 20.08.72 Warriors v Roan United Gabbitas Stadium Castle Cup 1/2 6-1 Chitalu (5) Ngulube 5

44) 27.08.72 Warriors v Ndola United Dag Hammarskjoeld Stadium League 2-2 Simutowe, Chitalu 1

45) 03.09.72 Warriors v Ndola United Woodlands Stadium Challenge Cup Final 3-1 Chitalu (2), Kaposa 2

46) 10.09.72 Warriors v Roan United Gabbitas Stadium Chibuku Cup 1/2 3-2 Chitalu, S. Mvula, Simutowe 1

47) 17.09.72 Warriors v Rhokana Dag Hammarskjoeld Stadium Chibuku Cup Final 5-3 Chitalu (4), Simutowe 4

48) 01.10.72 Warriors v Hearts of Oak Accra Africa Club Champions 2-7 Simutowe, Chitalu 1

49)15.10.72 Warriors v Hearts of Oak Independence Stadium Africa Club Champions 1-2 Chitalu 1

50) 22.10.11 Warriors v Blackpool Railway Stadium League – Not played, Blackpool failed to turn up –

51) 28.10.72 Warriors v Roan United Kafubu Stadium League 4-1 Chitalu (3), Kaposa 3

52) 29.10.72 Warriors v Wanderers Railway Stadium League 7-1 Chitalu (3), Mvula, G. Zulu (2), Simutowe 3

53) 05.11.72 Warriors v Kitwe United Dag Hammarskjoeld Stadium Castle Cup Final 6-1 Chitalu (3), Mvula, Simutowe, Kaposa 3

54) 11.11.72 Warriors v Kitwe United Railway Stadium League 1-1 Simutowe –

55) 12.11.72 Warriors v City of Lusaka Railway Stadium League 9-2 Chitalu (4), Mvula, Simutowe (2), G. Zulu (2), R. Stephenson 4

56) 18.11.72 Warriors v Kalulushi M. Stars Independence Stadium League 4-2 Chitalu (3), O. Musonda 3

57) 19.11.72 Warriors v Roan United Railway Stadium League – Abandoned in 35th minute –

58) 26.11.72 Warriors v Kitwe United Railway Stadium League 4-0 Chitalu (2), Kaposa, Simutowe 2

59) 03.12.72 Midlands XI v Copperbelt XI Scrivener Stadium NFL Trophy 2-5 Chitalu, Zulu 1

60) 10.12.72 Midlands XI v Copperbelt XI Independence Stadium NFL Trophy 5-3 Chitalu (2), M’hango (3) 2

Credit: Chisanga Pule

Jotham Kangele Mambwe @Zambian Soccer Magazine