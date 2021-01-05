STATEMENT BY PATRIOTIC FRONT SECRETARY GENERAL HON.DAVIES MWILA FOLLOWING THE ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF THE 4TH JANUARY 2021 LOCAL GOVERNMENT BY ELECTIONS
Tuesday 5th January 2021.
1. INTRODUCTION AND THANKS GIVING TO GOD ALMIGHTY
MAY I BEGIN BY THANKING GOD FOR USHERING US INTO THE NEW YEAR OF 2021 AND WE PRAY FOR THE PEACE AND PROSPERITY OF OUR NATION UNDER THE CONTINUED LEADERSHIP OF HIS EXCELLENCY PRESIDENT EDAGR CHAGWA LUNGU THROUGH OUT THIS YEAR AND FOR THE NEXT FIVE YEARS.
AS THE YEAR BEGINS, WE THANK THE PEOPLE OF ZAMBIA FOR REAFFIRMING THEIR SUPPORT FOR HIS EXCELLENCY PRESIDENT EDGAR CHAGWA LUNGU AND PATRIOTIC FRONT.
2. WE THANK THE PEOPLE OF ZAMBIA FOR RENEWED CONFIDENCE IN PF.
FOR PF, 2021 HAS BEGAN BY RECEIVING GIFTS OF CONFIDENCE AND SOLIDARITY FROM THE PEOPLE OF ZAMBIA.
THIS IS ILLUSTRATED BY PF SCOOPING 3 OUT OF THE 4 LOCAL GOVERNMENT BY-ELECTIONS THAT WERE HELD YESTERDAY 4TH JANUARY 2021 IN KAIMBWE AND KAMIMBA OF KASEMPA AND LUMEZI DISTRICTS RESPECTIVELY AS WELL AS MARAMBA AND KAMIMBA OF LIVINGSTONE AND LUNDAZI DISTRICTS RESPECTIVELY.
3. NORTHWESTERN AND WESTERN PROVINCES CONFIRMED AS PF STRONGHOLDS.
IN KAIMBWE WHICH WAS PREVIOUSLY A UPND WARD, IT IS SIGNIFICANT TO NOTE THAT THE VOTER TURN OUT WAS 59 PERCENT AS PER OLD VOTER REGISTER. KASEMPA AND NORTHWESTERN PROVINCE AT LARGE HAVE LONG DEFECTED TO PF.
A SIMILAR CASE APPLIES TO LOULA IN KALABO DISTRICTS. WE THEREFORE WISH THE THANK THE PEOPLE OF KAIMBWE IN KASEMPA DISTRICT AND LOULA IN KALABO DISTRICTS WHO HAVE EMPHATICALLY DEMONSTRATED THAT NORTHWESTERN AND WESTERN PROVINCES ARE SOLIDLY BEHIND HIS EXCELLENCY PRESIDENT EDGAR CHAGWA LUNGU, AND THEY ARE NOW PF STRONGHOLDS. LIBERATION HAS COME, AND UPND ARE NOW AN UNHAPPY MEMORY FROM BY-GONE ERA.
4. LIVINGSTONE AND SOUTHERN PROVINCE HAVE SENT A PRO LUNGU SIGNAL
WE SIMILARY THANK THE PEOPLE OF MARAMBA IN LIVINGTONE FOR SIGNIFICANT CLOSING THE GAP IN WHAT WAS ONCE A UPND STRONGHOLD. THE NARROW MARGIN IN MARAMBA HAS SENT A SIGNAL THAT THE UPND LEAD IN THE PROVINCE HAS SEVERLY ERODED AND PRESIDENT LUNGU’S LOVE FOR THE PEOPLE AND THE PF DEVELOPMENT AGENDA IS PREVAILING OVER OPPOSITION HATE SPEECH AND REGIONALISM.
THE SIGNAL IS CLEAR. WITH A BIG VOTE FOR PRESIDENT LUNGU, IN SEVEN MONTHS TIME, SOUTHERN PROVINCE WILL BE REPRESENTED BY PF AT LOCAL GOVERNMENT AND CONSTITUENCY LEVEL
5. EASTERN PROVINCE HAS BEEN FORTIFIED AS A PF BASTION.
TO THE PEOPLE OF KAMIMBA IN LUMEZI DISTRICT, THANK YOU FOR RETAINING YOUR CONFIDENCE IN HIS EXCELLENCY PRESIDENT EDGAR CHAGWA LUNGU AND PF, AND ABOVE ALL, THANK YOU FOR INCREASING THE GAP.
6. THANKS TO THE GRASS ROOTS PF STRUCTURES AND CAMPAIGN MANAGERS
SPECIAL TRIBUTE ALSO GOES OUT TO THE CAMPAIGN MANAGERS AND CAMPAIGN TEAMS AS WELL AS PF FUNCTIONARIES NATIONWIDE; AND THE VOTERS IN THE RESPECTIVE JURISDICTIONS WHERE ELECTIONS TOOK PLACE YESTERDAY.
7. HICHILEMA AND KATUKA SHOULD APOLOGISE FOR INSULTING ZAMBIANS FOR NOT VOTING FOR THEM.
MAY I TAKE THIS OPPORTUNITY TO APPEAL TO MR HAKAINDE HICHILEMA AND MR STEPHEN KATUKA TO REFLECT ON WHY HICHILEMA IS NOT POPULAR AND TO STOP INSULTING THE ZAMBIAN PEOPLE.
WE NOTE THAT HICHILEMA HAS NOT DISTANCED HIMSELF FROM HIS SECRETARY GENERAL STEPHEN KATUKA’S OFFENSIVE AND INSULTING LANGUAGE WHEN, IN HIS REACTION TO THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU)’S PREDICTION THAT HIS EXCELLENCY PRESIDENT EDGAR CHAGWA LUNGU AND PATRIOTIC FRONT CANDIDATES WILL WIN THIS YEAR’S PRESIDENTIAL AND GENERAL ELECTIONS, HE CALLED ZAMBIAN VOTERS “FOOLS” BECAUSE THEY VOTE FOR PF.
SO ACCORDING TO MR HICHILEMA AND MR KATUKA THE PEOPLE IN KAIMBWE IN KASEMPA DISTRICT ARE FOOLS?
ACCORDING TO HICHILEMA THE PEOPLE OF LOULA IN KALABO DISTRICT ARE FOOLS?
BY THE SAME TOKEN THE PEOPLE OF MARAMBA AND LIVINGSTONE IN GENERAL ARE FOOLS FOR TERMINALLY REDUCING THE OPPOSITION LEAD IN SOUTHERN PROVINCE?
AND ACCORDING TO HICHILEMA THE PEOPLE OF LUMEZI ARE FOOLS?
SO SINCE PRACTICALLY THE WHOLE OF ZAMBIA IS PF THEN ACCORDING TO HICHILEMA ALL ZAMBIANS ARE FOOLS?
INSULTING OTHERS BECAUSE THEY DON’T VOTE FOR YOU IS WICKEDNESS. INFACT INSULTS IN ANY SITUATION ARE UNCALLED FOR.
WE WISH TO COUNSEL MR HICHILEMA AND MR KATUKA THAT THEY CANNOT INSULT THEIR WAY TO STATE HOUSE.
WHY INSULT THE PEOPLE YOU ARE SEEKING VOTES FROM? INSTEAD OF BEING BITTER, THEY SHOULD FOCUS ON BEING BETTER.
8. WHILE UPND IS ON FACEBOOK IN AIRCONDITIONED ROOMS, PF IS ON THE GROUND EXPANDING AND WORKING HARD TO DEVELOPING THE NATION WITHOUT LEAVING ANYONE BEHIND
POLITICS IS A GAME OF NUMBERS. PF HAS THE NUMBERS AND HAS GAINED EVEN MORE; WHILE UPND DOESN’T HAVE THE NUMBERS AND IS LOSING EVEN THE LITTLE IT HAD.
UNLIKE UPND WHICH HAS NOW BEEN REDUCED TO A SOCIAL MEDIA PARTY THAT HEAVILY RELIES ON A SMALL BAND OF CYBER MERCENARIES WHO HAVE OPENED MULTIPLE FACEBOOK ACCOUNTS TO SIMULATE HICHILEMA’S POPULARITY (BACKED BY THEIR ALLIED ONLINE PROPAGANDA OUTLETS) PF IS AN EXPANDING MASS MOVEMENT OF THE PEOPLE AND IS EVERYWHERE “ON THE GROUND” WITH THE PEOPLE. THE PEOPLE ARE PF AND PF IS THE PEOPLE.
9. CONCLUSION
THE RETENTION OF THE PEOPLE’S CONFIDENCE IN PF IS THE RESULT OF PRESIDENT LUNGU’S ALL-EMBRACING LEADERSHIP OF LEAVING NO ONE BEHIND IN THE PF DRIVEN NATIONAL DEVELOPMENT AGENDA.
VIVA HIS EXCELLENCY DR EDGAR CHAGWA LUNGU
VIVA PATRIOTIC FRONT
ALUTA CONTINUA!
GOD BLESS ZAMBIA.
I THANK YOU.
HON. DAVIES MWILA
PATRIOTIC FRONT SECRETARY GENERAL