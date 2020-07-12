By George Zulu
Inspector General of police Kakoma Kanganja has warned political party cadres from taking the law into their own hands.
Kanganja has further warned that he will going forward not tolerate ferrying of cadres to court.
He says only accused persons will be allowed to access courts.
Details in the below statement
STATEMENT FROM THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF POLICE ON POLITICAL VIOLENCE
IT HAS BEEN OBSERVED THAT THERE IS A GROWING TENDENCY OF POLITICAL PARTY CADRES STORMING POLICE STATIONS WITH IMPUNITY AS HAS BEEN THE CASE IN THE RECENT INCIDENCES RECORDED IN LUSAKA AND THE COPPERBELT PROVINCES WHERE SOME CADRES WERE SEEN PROTESTING OR CAUSING CONFUSION AT POLICE STATIONS.
INVASION OF RADIO STATIONS BY POLITICAL CADRES WHENEVER A POLITICAL FIGURE IS BEING HOSTED HAS CONTINUED WITH THE RECENT ONE BEING IN MUFULIRA DISTRICT OF THE COPPERBELT PROVINCE. ANOTHER AREA OF CONCERN IS THE UNENDING PROVOCATION, CLASHES AND ATTACKS HAPPENING AT GRAVE SITES BY THESE SAME POLITICAL CADRES.
I WANT TO REMIND EVERYONE THAT ZAMBIA IS A DEMOCRATIC COUNTRY WHICH HAS LAWS IN PLACE AND ANY PERSON WHO MAY FEEL AGGRIEVED BY THE CONDUCT OF ANOTHER SHOULD FOLLOW THE DUE PROCESS OF THE LAW IN LODGING THEIR COMPLAINTS AS OPPOSED TO ABROGATING PROVISIONS OF THE LAW.
I WANT TO WARN ALL THOSE WHO THINK THEY ARE ABOVE THE LAW THAT BEING A LAW ENFORCEMENT AGENCY, THE ZAMBIA POLICE SHALL NOT SIT AND WATCH THE UNRULY CONDUCT OF POLITICAL PARTY CADRES TAKE ITS TOLL. THE TOLERANCE WHICH MY POLICE OFFICERS HAVE BEEN EXERCISING SHOULD NOT BE TAKEN FOR WEAKNESS.
WE SHALL NOT AT ANY POINT TOLERATE ANY MISCONDUCT OR THUGGERY BEHAVIOUR BY ANYONE IRRESPECTIVE OF THEIR POLITICAL AFFILIATION AND I AM CALLING ON ALL POLICE OFFICERS TO ENSURE THAT SUCH CRIMINAL CONDUCT COMES TO AN END.
I ALSO WANT TO REMIND POLITICAL PLAYERS THAT POLICE STATIONS ARE NOT PLAY GROUNDS FOR THEM HENCE ANY DISRESPECTFUL CONDUCT TOWARDS THE POLICE BY ANY INDIVIDUAL WILL BE MET WITH THE FULL WRATH OF THE LAW. PROVISIONS OF THE POLICE ACT, CRIMINALISES ANY DISCREDITABLE CONDUCT AT A POLICE STATION AND AS SUCH, ANY ACTION BY THE POLICE IN THIS REGARD SHOULD NOT BE TAKEN AS INTIMIDATION.
OUR ROLE AS THE POLICE IS TO ENSURE THAT LAW AND ORDER PREVAILS HENCE ANYTHING TO THE CONTRARY WILL NOT BE ENTERTAINED.
FURTHERMORE, THE GROWING TREND OF THUGS ATTACKING RADIO STATIONS UNDER THE GUISE OF POLITICS IS CRIMINAL AND SHOULD COME TO AN END FORTHWITH.
ANY PERSON WHO MAY FEEL OFFENDED BY CONTENT OF ANY INTERVIEW SHOULD FOLLOW THE DUE PROCESS OF THE LAW BY REGISTERING THEIR GRIEVANCES TO THE POLICE OR OTHER RELEVANT AUTHORITIES AND NOT TAKING THE LAW INTO THEIR OWN HANDS.
IN THE SAME VEIN, I WANT TO ADVISE THAT INDIVIDUALS WITHOUT CASES AT COURTS OF LAW SHOULD STAY AWAY ESPECIALLY THIS TIME WHEN WE ARE FACED WITH THE COVID 19 PANDEMIC. POLICE WILL ENSURE THAT ONLY THOSE WITH CASES IN COURT ACCESS COURT PREMISES. ANY RESISTANCE TO THIS DIRECTIVE SHALL ATTRACT EQUAL REACTION FROM THE POLICE SO AS TO ENSURE COMPLIANCE.
THERE IS NEED FOR ALL POLITICAL PLAYERS TO SOBER UP AND ADOPT CIVIL POLITICS UNLIKE THE GROWING INTOLERANCE AND THUGGERY WITNESSED IN THE RECENT PAST. POLITICAL LEADERS AT DIFFERENT LEVELS SHOULD PLAY THEIR ROLE IN SENSITISING THEIR CADRES ON THE NEED TO TOLERATE EACH OTHER AS THEY CONDUCT THEIR POLITICAL ACTIVITIES.
IT IS POSSIBLE FOR ALL POLITICAL PARTIES TO CARRY OUT THEIR ACTIVITIES PEACEFULLY AND THIS CALLS FOR PERSONAL AND COLLECTIVE DISCIPLINE AND RESPONSIBILITY.
WE SHOULD ALWAYS REMEMBER THAT ATTAINMENT OF A PEACEFUL ENVIRONMENT IS A SHARED RESPONSIBILITY.
I WANT TO EMPHASISE THAT IT WILL NOT BE BUSINESS AS USUAL AS I HAVE DIRECTED MY OFFICERS TO BE FIRM ON THE GROUND AND APPLY THE LAW ACCORDINGLY.
KAKOMA KANGANJA
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
Issued on 12th July, 2020
This is pretense of the highest order. Just because donors are complaining