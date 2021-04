KANKOYO CONSTITUENCY MEMBER OF PARLIAMENT ADOPTION ELECTIONS RESULTS

Buntungwa ward

Heartson Mabeta 18

Danny KAMENGA 10

John kampengele ward

Heartson Mabeta 26

Danny KAMENGA 6

Fibusa ward

Heartson Mabeta 23

Danny KAMENGA 3

Mpelembe ward

Heartson Mabeta 19

Danny KAMENGA 8

Kwacha ward

Heartson Mabeta 19

Danny KAMENGA 4

Kangwa nsuluka

Heartson Mabeta 18

Danny KAMENGA 10

Luansobe ward

Heartson Mabeta 26

Danny KAMENGA 4

Bufuke ward

Heartson Mabeta 14

Danny KAMENGA 15

From the 8 wards counted

Heartson Mabeta 163

Danny KAMENGA 60

We are remaining with one wards in butondo