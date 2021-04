KITWE DISTRICT PRIMARIES

Chimwemwe Constituency Parliamentary:

1. Abel Ng’andu – 80

2. Thomas Mbewe – 68

3. Bornwell Matanda – 24

4. Mutinta Shakasungu – 14

5. Mumbi Chimba – 11

6. Annel Chilufya – 2

Kamfinsa Constituency Parliamentary.

1. Subeta Mutelo – 79

2. Itayi Chikuli – 17

Kwacha Constituency Parliamentary

1. Chrispin Chomba – 89

2. Charles Abel Mulenga – 59

3. Lillian Kapusana – 30

4. Chibilika Siang’andu – 2

Nkana Constituency Parliamentary

1. Christopher Mwansa Mulenga – 114

2. Ernest Mulebi – 38

3. Godfrey Kapalanaka – 26

Wusakile Constituency Parliamentary

1. Robert Zimba – 123

2. Gloria Shonga – 25

3. Jacob Chella – 2

4. Ellis Chinyimba – 1

Kitwe Mayoral Aspirants

1. Gillian Enotiades – 281

2. Grace Sampa Malunga – 108

3. John Kangwa – 32

4. Lameck Mwila – 22

5. Paul Mwale – 8

Primary elections by the commissioner for kalulushi constituency as at now.

Joseph Kahembi -150

Chikabula kaleta- 149

Ngosa Daka-60

Robert Bwalya -43

Roy Makina- 6

ONGOING: KEEMBE CONSTITUENCY RESULTS FOR MP.

Princess Kasune 292

James Ntalasha 33

out of the 12 wards from 13 wards!

