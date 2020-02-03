MY AIM WAS NOT TO SHAME ZAMBIANS,
WARNS SEER-1,
BUT TO DISARM PF OF MY POWERS,
PF ABUSED POWERS AGAINST ZAMBIANS,
PF, BECAME WICKED TO CITIZENS,
PF-PAPAS DISRESPECT OTHER PAPAS,
SO NOW I HAVE 100% DISARMED THE PF,
PF WILL NEVER WIN 2021, & ZAMBIANS WILL NOW VOTE FREELY,FAIRLY, FOR ANY CANDIDATES OF THEIR CHOICE, WITHOUT MY DO-AS-I-SAY POWERS, WHICH THEY USED TO RIG 2016 POLLS,
PF I WARN YOU, IF YOU CONTINUE BEING ARROGANT & LYING TO THE ZAMBIANS THAT YOU DO NOT KNOW ME OR DENY OUR DO-AS-I-SAY POWERS COVENANT, I MY MAY EXPIRE YOU, BE VERY CAREFUL
MY AIM IS NOT TO NAME-&-SHAME MY OTHER POWERS-USERS, LIKE POLICE, MUSICIANS, PROPHETS, PASTORS, APOSTLES, BUSINESS PEOPLE, SANGOMAS, & JOBS-BOSSES,
BUT MY AIM WAS TO DISARM PF-BOSSES, AND BECAUSE THEY RETURNED MY POWERS, PLUS PAID ME FOR FORGIVENESS & SECRECY, I DON’T NEED TO EXPOSE THEM,
BUT ON THURSDAY 6TH FEBRUARY 2020, I WILL NAME-&-SHAME THE ARROGANT PF BOSSES,
ESPECIALLY THOSE NOW CALLING ME SEER-0, THE SATANIST, THE LIER, THE FOOL, THE MAD MAN, THE 419 CONMAN, ETC,
I AM WARNING YOU, I LOVE ZAMBIANS, THAT IS WHY I AM FIGHTING FOR ZAMBIANS, I JUST HATE PF WHO ARE ABUSING ZAMBIANS, WITH BILL-10, RIGGING, TAXES, PRICES, VIOLENCE, PUBLIC-ORDER ACT, ETC
I DELAYED EXPOSING THE PF BOSSES, TO THURSDAY, BECAUSE I DO NOT WANT TO JEOPARDIZE ANY TV OR RADIO STATION, WHICH PF REGIME WANTS TO SHUT DOWN, BUT I WILL DO SO VIA MY SEER-1 FB PAGE,
ZAMBIANS BE PATIENT, ALL IS WELL, PF IS FINISHED, I HAVE DISARMED PF 100%,
PROPHET SEER-1 UPDATES.
Sumaili’s ministry must be disbanded in National interest. Her ministry is a terrible distraction from more important national matters! We’ll wake up one day and find a runaway Kwacha and it’s Economy! We do well to stick to our earthly realm! Let’s not venture into things that profit us nothing! The Bible says the hidden spiritual things belong to God. The things God has revealed are in the Bible and it’s the things God has given us in his written word that we should focus on, not the occult! Consulting of mediums and familiar spirits is an abomination to God! King Saul perished because of spiritualism!