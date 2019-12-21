STATEMENT ON MR RAPHAEL NAKACHINDA’ S PRESS BRIEFING WHERE HE POSTURED AS MMD NATIONAL SECRETARY
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FROM THE OUTSET I WOULD LIKE TO STATE THAT THE MMD WRANGLES CREATED BY THE LIKES OF NAKACHINDA ENDED ON NOVEMBER 5 2019. AND AS NATIONAL SECRETARY OF THE PARTY I CAN CONFIRM THAT WE HAVE A UNIFIED PARTY NOW.
TO OUR GENERAL MEMBERSHIP ACROSS THE COUNTRY I WOULD LIKE TO ASSURE YOU THAT WE ARE FIRMLY IN CONTROL OF OUR PARTY AND A COUNTRY WIDE PROGRAM THAT WILL SEE THE PRESIDENT AND OTHER NATIONAL LEADERS MOVE FROM PLACE TO PLACE SHALL BE CHANNELLED OUT IMMEDIATELY AFTER THE FESTIVE SEASON. AS A PARTY WE SHALL NOT THEREFORE WASTE OUR TIME BY GIVING ENERGY TO THE USELESS STUFF UTTERED BY NAKACHINDA THIS MORNING.
HOWEVER ALLOW ME TO STATE THAT THE FEW PEOPLE FOLLOWING NAKACHINDA AROUND ARE THE SAME ONES HE DECEIVED IN THE ILLEGAL CONVENTION OF 2016.
NAKACHINDA KNOWS THAT HIS POLITICAL CAREER IS FINISHED HENCE HIS HUFFING, PUFFING AND BLOWING COLD SMOKE IN ORDER TO TRY AND CLING ON TO SOME POLITICAL RELEVANCE BY INSULTING THE WISDOM OF THE COURTS AND THE GENERAL PUBLIC. RENTING CROWDS MADE UP OF MAINLY DRUNK YOUTHS WITHOUT ANY KNOWLEDGE OF WHY THEY WERE AT MUMANA RESORT WILL NOT ADD ANYTHING TO HIS INJURED EGO.
WE HAVE INSTRUCTED OUR LAWYERS TO IMMEDIATELY STUDY THE MATTER AND TO CONSIDER INSTITUTING CONTEMPT PROCEEDINGS AGAINST MR NAKACHINDA FOR HIS ACTIONS.
ZAMBIANS FROM ACROSS THE NATION HAVE NOT FORGOTTEN WHO NAKACHINDA WAS BEFORE AND AFTER MEETING DR MUMBA AND THAT HIS CHEAP RANTINGS AND LIES AGAINST OUR PRESIDENT CANNOT CHANGE THE TRUTH. WE ARE BUSY ORGANIZING THE PARTY AND WE SHALL NOT ALLOW NAKACHINDA TO DRAW US INTO STREET POLITICS.
THE NEW HOPE MMD IN GENERAL, AND THE ZAMBIAN PEOPLE, ARE RESOLVED TO REBUILD THE LEGACY OF THE MMD AND ARE LOOKING TO DR MUMBA AS A MAN OF WISDOM, HIGH INTELLIGENCE, MORALITY AND VISION WHO CAN HELP UNITE THE COUNTRY AT THIS TIME OF GREAT NATIONAL DIVISIONS AND VARIOUS REAL CHALLENGES THAT WE FACE, SUCH AS, THE THREAT OF A BAD ECONOMY, HUNGER, CORRUPTION AND TRIBAL DIVISION.
I THANK YOU AND GOD BLESS
Hon. ELIZABETH CHITIKA
NATIONAL SECRETARY
MMD