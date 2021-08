New Members of parliament Eastern Province.

1 Chipata Central Ruben Mtolo Phiri UPND

2 Luangeni Moses Moyo Independent

3 Kasenengwa Philemon Twasa PF

4 Chipangali Andrew Lubusha PF

5 Chadiza Central Jonathan Daka PF

6 Vubwi Ackleo Banda PF

7 Mkaika Peter Phiri PF

8 Milanzi Melesiana Phiri PF

9 Sinda Masauso Tembo PF

10 Kapoche Luckson Lungu PF

11 Msanzala Elias Daka PF

12 Petauke Central Emmanuel Jay Banda Independent

13 Nyimba Menyani Zulu Independent

14 Malambo Peter Simon Phiri UPND

15 Lumezi Munir Zulu Independent

16 Lundazi Central Brenda Nyirenda PF

17 Chasefu Misheck Nyambose Independent

18 Kaumbwe (By-election yet to be held)