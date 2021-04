PRIMARY ELECTION RESULTS FOR CHOMA CENTRAL 2021

WARD LEVEL…

Hon C. Mweetwa 378

Trevor Mwiinde 106.

CONSTITUENCY

Hon C. Mweetwa…23

Trevor Mwiinde……11

DISTRICT

Hon C. Mweetwa….23

Trevor Mwiinde…… 7

PROVINCE

Hon C. Mweetwa…17

Trevor Mwiinde…… 19

CONSOLIDATED RESULTS BETWEEN HON .C MWEETWA AND HIS CLOSEST RIVAL MR MWIINDE

Hon C. Mweetwa….441

Trevor Mwiinde…….143.

DIFFERENCE………..298 VOTES.

