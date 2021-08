HH still leading after official results from 107 constituencies!

UPND HH – 1,871,228

PF ECL – 1,101,422

DIFFERENCE – 769,806

Wusakile Constituency

Lungu – 14,698

Hichilema – 17,684

Keembe Constituency

Lungu – 7,787

Hichilema – 25,064

Kasempa Constituency

Lungu – 2,060

Hichilema – 24,190

Chililabombwe Constituency

Lungu – 14,705

Hichilema – 24,913

Vubwi Constituency

Lungu – 10,421

Hichilema – 4,813

Chama South Constituency

Lungu – 10,059

Hichilema – 6,775

Mambilima Constituency

Lungu – 11,438

Hichilema – 3,915

Senanga Constituency

Lungu – 1,249

Hichilema – 22,191

Chongwe Constituency

Lungu – 23,374

Hichilema – 37,995

Mufulira Central Constituency

Lungu – 10,110

Hichilema – 12,594

Chama North Constituency

Lungu – 12,062

Hichilema – 8,968

Mwembeshi Constituency

Lungu – 2,918

Hichilema – 22,836

Mulobezi Constituency

Lungu – 1,448

Hichilema – 9,647

Sesheke Constituency

Lungu – 2,548

Hichilema – 15,642

Lunte Constituency

Lungu – 9,953

Hichilema – 7,455

Malole Constituency

Lungu – 35,042

Hichilema – 11,538

Lukulu East Constituency

Lungu – 2,537

Hichilema – 19,016

Mpulungu Constituency

Lungu – 16,252

Hichilema – 19,359

Luampa Constituency

Lungu – 2831

Hichilema – 11,857

Chinsali Constituency

Lungu – 26,620

Hichilema – 10,079

Katombora Constituency

Lungu – 1,358

Hichilema – 42,466

Monze Central

Lungu – 1,974

Hichilema – 47,427

Mpongwe Constituency

Lungu – 8,724

Hichilema – 20,509

Lundazi Constituency

Lungu – 24,323

Hichilema – 14,929

Bahati Constituency

Lungu – 18,377

Hichilema – 10,203

Solwezi Central Constituency

Lungu – 6,966

Hichilema – 47,946

Bweengwa Constituency

Lungu – 309

Hichilema – 21,497

Kasama Central Constituency

Lungu – 26,358

Hichilema – 17,649

Chipangali Constituency

Lungu – 22,732

Hichilema – 12,965

Livingstone Constituency

Lungu – 13,273

Hichilema – 45,368

Msanzala Constituency

Lungu – 15,688

Hichilema – 8,021

Nakonde Constituency

Lungu – 19,735

Hichilema – 18,086

Mwense Constituency

Lungu – 17,261

Hichilema – 4,174

Nyimba Constituency

Lungu – 21,288

Hichilema – 11,446

Choma Central Constituency

Lungu – 4,086

Hichilema – 53,973

Mwandi Constituency

Lungu – 1,759

Hichilema – 9,554

Chisamba Constituency

Lungu – 9,620

Hichilema – 18,011

Chadiza Constituency

Lungu – 10,754

Hichilema – 16,369

Gwembe Constituency

Lungu – 416

Hichilema – 23,147

Mafinga Constituency

Lungu – 15,408

Hichilema – 9,910

Kwacha Constituency

Lungu – 18,980

Hichilema – 24,391

Katuba Constituency

Lungu – 11,903

Hichilema – 24,119

Lumezi Constituency

Lungu – 20,072

Hichilema – 11,267

Kasenengwa Constituency

Lungu – 17,334

Hichilema – 12,711

Chitambo Constituency

Lungu – 12,089

Hichilema – 4,347

