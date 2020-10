Bill 10 hall of fame

The men and women who defeated Bill 10

1. Elailo Musonda PF

2. Frank Ng’ambi PF

3. Kabaso Kampampi PF

4. Patrick Matibini Speaker

5. Ephraim Belemu UPND

6.Rasford Bulaya UPND

7. Fred Chaatila UPND

8. Mukozo Chikote UPND

9. Miriam Chonya UPND

10. Malungo Chisangano UPND

11. Joseph Chishala NDC

12. Leonard Fungulwe UPND

13. Boyd Hamusonde Independent

14. Mwilola Imakando UPND

15. George Imbuwa UPND

16. Machila Jamba UPND

17. Pilila Jere Independent

18. Mathew Jere UPND

19. Stanley Kakubo UPND

20. Christopher Kalila UPND

21. Brian Kambita UPND

22. Harry Kamboni UPND

23. Elias Kamondo UPND

24. Romeo Kang’ombe UPND

25. Aubrey Kapalasa UPND

26. Chushi Kasanda UPND

27. Princess Kasune UPND

28. Leaky Kintu UPND.

29. Prisca Kucheka UPND

30. David Kundoti UPND

31. Robert Lihefu UPND

33. Derrick Livune UPND

34. Moono Lubezhi UPND

35. Ambrose Lufuma UPND

36. Victor Lumayi UPND

37. Emmerson Machila UPND

38. Alfred Mandumbwa UPND

39. Mutinta Mazoka UPND

40. Kapelwa Mbangweta UPND

41. Kasauta Michelo UPND

42. Clive Miyanda UPND

43. Chinga Miyutu UPND

44. Mubika Mubika UPND

45. Darius Mulunde UPND

46. Stafford Mulusa UPND

47. Sheal Mulyata UPND

48. Situmbeko Musokotwane UPND

49. Sililo Mutaba UPND

50. Misheck Mutelo UPND

51. Cornelius Mweetwa UPND

52. Jack Mwiimbu UPND

53. Kabwe Mwiinga UPND

54. Credo Nanjuwa UPND

55. Mundia Ndalamei UPND

56. Garry Nkombo UPND

57. Newton Samakayi UPND

58. Herbert Shabula UPND

59. Gift Sialubalo UPND

60. Edgar Sing’ombe UPND

61. Sitwala Sitwala UPND

These are ones who opted not to participate in the Bill 10 vote thereby ensuring that the Bill falls short of the 2/3 needed for it to pass