PARLIAMENTARY RESULTS FOR LUSAKA DISTRICT ADOPTION PROCESS

*LUSAKA CENTRAL CONSTITUENCY*

1. MULAMBO HAIMBE=29

2. MLEWA MSAIWALE JOSEPHAI= 7

3. MWANAKATWE SIKASULA = 1

*MANDEVU CONSTITUENCY*

1. TETAMASHIMBA ISDORE=18

2. AARON MULOPE =15

3. PATRICK BANDA=1

4.GEORGE MAPALA=1

5. ROSS J KASIKILI=0

*KANYAMA- CONSTITUENCY*

1. CHIKULI=22

2. KANYAMA=5

3 . HAMPENDE=4

4. MIRRIAM MUSONDA= 5

*CHAWAMA CONSTITUENCY*

1. POTPHER TEMBO= 25

2. KAIMBO=10

*KABWATA- CONSTITUENCY*

1. LEVY MKANDAWIRE= 18

2. KANGWA CHILESHE=17

3. HENRY CHIBUTU=0

4. ANDRE MUKULU=0

*MUNALI CONSTITUENCY*

1. MIKE MPOSHA=20

2. LILIAN MUTAMBO =12

3. KABAYO MUHAU =1

4. CAPTAIN MULENGA=1

5. WENDY MULENGA=0

6. SICHONE=0

*MATERO CONSTITUENCY*

1. TOM MICHELO=21

2. SAVIOURS NDABA=13

3. ALFEYO BANDA=1

*MAYOR*

1. WILLIAM NJOMBO= 28

T.C MOYO=5

SPOILED BALLOT=1

*(C) UPND MEDIA TEAM*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here