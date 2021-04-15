PARLIAMENTARY RESULTS FOR LUSAKA DISTRICT ADOPTION PROCESS
*LUSAKA CENTRAL CONSTITUENCY*
1. MULAMBO HAIMBE=29
2. MLEWA MSAIWALE JOSEPHAI= 7
3. MWANAKATWE SIKASULA = 1
*MANDEVU CONSTITUENCY*
1. TETAMASHIMBA ISDORE=18
2. AARON MULOPE =15
3. PATRICK BANDA=1
4.GEORGE MAPALA=1
5. ROSS J KASIKILI=0
*KANYAMA- CONSTITUENCY*
1. CHIKULI=22
2. KANYAMA=5
3 . HAMPENDE=4
4. MIRRIAM MUSONDA= 5
*CHAWAMA CONSTITUENCY*
1. POTPHER TEMBO= 25
2. KAIMBO=10
*KABWATA- CONSTITUENCY*
1. LEVY MKANDAWIRE= 18
2. KANGWA CHILESHE=17
3. HENRY CHIBUTU=0
4. ANDRE MUKULU=0
*MUNALI CONSTITUENCY*
1. MIKE MPOSHA=20
2. LILIAN MUTAMBO =12
3. KABAYO MUHAU =1
4. CAPTAIN MULENGA=1
5. WENDY MULENGA=0
6. SICHONE=0
*MATERO CONSTITUENCY*
1. TOM MICHELO=21
2. SAVIOURS NDABA=13
3. ALFEYO BANDA=1
*MAYOR*
1. WILLIAM NJOMBO= 28
T.C MOYO=5
SPOILED BALLOT=1
*(C) UPND MEDIA TEAM*