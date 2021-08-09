I SAW A FIERCE SPIRITUAL ATTACKS AGAINST EDGAR CHAGWA LUNGU AND CHISIMBA KAMBWILI AFTER THE ELECTION VICTORY OF EDGAR CHAGWA LUNGU – PROPHET ISAAC AMATA

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2 COMMENTS

  1. Men of God please stick to your calling and stop embarrassing God when the opposite happens. You seem to be a PF pastor surrogate

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