Home politics PF VIDEO: Tutwa Ngulube says he’s willing to work with the UPND Govt.... politicsPFUPNDVideos VIDEO: Tutwa Ngulube says he’s willing to work with the UPND Govt. He has advised against attacking PF supporters August 15, 2021 2 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp 2 COMMENTS HUMILITY AT IT’S HIGHEST. I REALLY APPLAUD TUTWA FOR HIS STATEMENT AND I REALLY ENCOURAGE OTHER OUTGOING LEADERS TO DO THE SOME. ITS TRUE THAT WE ONLY HAVE ONE ZAMBIA TO PROTECT . WELL-DONE TUTWA. YOU HAVE PERFORMED BEYOND EXPECTATION. NEVER THE LESS, MY APPEAL TO THE REST IS THAT THEY SHOULD SWALLOW THEIR PRIDE AND JOIN THE WINING TEAM BECAUSE WE ARE ON ZAMBIA AND ONE NATION. YOURS FAITHFULLY DISGRUNTLED MINER P. J. K Reply I AM SO SURPRISED AT HOW TUTWA HAS BEEN HUMBLED BY THEIR LOSS, DOES IT MEAN THAT WHEN YOU ARE IN POWER YOU LOSE ALL THE SENSES? WHAT HAPPENED TO THOSE INSULTS ON HH AND INSTRUCTIONS TO BREAK THE BONES OF THE PROTESTING INNOCENT ZAMBIAN YOUTHS? IT IS INTERESTING TO SEE HOW PEOPLE CAN COME BACK TO SENSES UNDER THESE CIRCUMSTANCES. YES ZAMBIANS ARE ONE FAMILY AND READY TO FORGIVE ANYONE WHO REPENTS, BUT MR PRESIDENT NO JOBS FOR ALL THESE LAST MINUTE REPENTANTS, NO JOBS FOR THOSE WHO DEFECTED AND ARE NOW RETURNING, YOU KNOW WHO THEY ARE AND WHAT THEY ARE. Reply LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email.
HUMILITY AT IT’S HIGHEST. I REALLY APPLAUD TUTWA FOR HIS STATEMENT AND I REALLY ENCOURAGE OTHER OUTGOING LEADERS TO DO THE SOME.
ITS TRUE THAT WE ONLY HAVE ONE ZAMBIA TO PROTECT .
WELL-DONE TUTWA. YOU HAVE PERFORMED BEYOND EXPECTATION.
NEVER THE LESS, MY APPEAL TO THE REST IS THAT THEY SHOULD SWALLOW THEIR PRIDE AND JOIN THE WINING TEAM BECAUSE WE ARE ON ZAMBIA AND ONE NATION.
YOURS FAITHFULLY
DISGRUNTLED MINER
P. J. K
I AM SO SURPRISED AT HOW TUTWA HAS BEEN HUMBLED BY THEIR LOSS, DOES IT MEAN THAT WHEN YOU ARE IN POWER YOU LOSE ALL THE SENSES? WHAT HAPPENED TO THOSE INSULTS ON HH AND INSTRUCTIONS TO BREAK THE BONES OF THE PROTESTING INNOCENT ZAMBIAN YOUTHS?
IT IS INTERESTING TO SEE HOW PEOPLE CAN COME BACK TO SENSES UNDER THESE CIRCUMSTANCES. YES ZAMBIANS ARE ONE FAMILY AND READY TO FORGIVE ANYONE WHO REPENTS, BUT MR PRESIDENT NO JOBS FOR ALL THESE LAST MINUTE REPENTANTS, NO JOBS FOR THOSE WHO DEFECTED AND ARE NOW RETURNING, YOU KNOW WHO THEY ARE AND WHAT THEY ARE.