FLASHBACK 2016 GENERAL ELECTIONS.
UPND SENIOR LAWYER MARTHA MUSHIPE STATE COUNSEL (SC) TAKES ON ECZ FOR ANNOUNCING WRONG FIGURES AND DELAYING TACTICS.
2,000 Likes for this Hero of our time.
FLASHBACK 2016 GENERAL ELECTIONS.
UPND SENIOR LAWYER MARTHA MUSHIPE STATE COUNSEL (SC) TAKES ON ECZ FOR ANNOUNCING WRONG FIGURES AND DELAYING TACTICS.
2,000 Likes for this Hero of our time.
This is a woman and a straight forward lawyer. Nowander PF refused refused to hear the UPND pertition in court. PF niba kabolala and this must remind all Zambians to vote them out.
IS SHE A STATE COUNSEL I WONDER?