ZAMBIA SUPER LEAGUES MOST VALUABLE CLUBS ( TRANSFERMARKT)

Zesco United: K38 Million ( €1.4 Millon)

Zanaco FC: K34 Million ( €1.3 Million)

Nkana FC: K30 Million ( €1.2 Million)

Power Dynamos: K26 Million ( €1 Million)

Napsa Stars: K24 Million ( €925,000)

Buildcon FC: K21 Million ( €825,000)

Lusaka Dynamos: K20 Million ( €800,000)

Forest Rangers: K13.7 Million (€525,000)

Kabwe Warriors: K8.5 Million ( €350,000)

Green Buffalos: K7.2 Million ( €275,000)

Prison Leopards: K4.5 Million ( €175,000)

Red Arrows: K3.2 Million ( €125,000)

TOTAL OF ALL VALUED TEAMS: K230 Million ( €8.7 Million)

NOTE: Green Eagles, Nkwazi FC, Indeni FC, Young Green Eagles, Lumwana Radiants and Kitwe United have no values on Transfermarkt.com